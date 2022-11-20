Характеристики товара
Описание
Стул "Мадрид” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa»).
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Состав стула
Сиденье со спинкой: Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут тканью или искусственной экокожей.
Металлокаркас: Профильная труба 30*15 мм
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Вес7,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожзам, ткань
- Допустимая нагрузка100 кг