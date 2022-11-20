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Стул Мадрид

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Стол Кёльн
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Характеристики товара

Описание

Стул "Мадрид” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa»).
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Состав стула
Сиденье со спинкой: Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут тканью или искусственной экокожей.
Металлокаркас: Профильная труба 30*15 мм

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес7,8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожзам, ткань
  • Допустимая нагрузка100 кг

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