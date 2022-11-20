Фотография Стул Madrid велюр Blue от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Madrid велюр Blue

4.9
Оптовая цена
от 4 850 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Madrid велюр Blue
Стул Madrid велюр Blue
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Стул Madrid велюр Blue

4.9
4850 ₽
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Стул Madrid велюр Green

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Вес8,8 кг
  • Материал сиденьяткань

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