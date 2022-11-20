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Стул Madsen пластик бежевый

Артикул: CH-053-304
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Madsen представляет собой оригинальную модель с удобной формой сиденья и спинкой. Плавные, обтекаемые очертания создают комфортный и современный дизайн. Основание стула, спинка и сиденье выполнены из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика. Стул идеально подойдет для оформления интерьера в общественных местах, квартир и домов
Несмотря на свою компактность и небольшой вес, стул способен выдержать максимальную нагрузку до 110 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 73*48,5*96
Вес брутто: 13,90
Объем:

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,30 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Каркаспластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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