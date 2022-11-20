Характеристики товара
Описание
Стул Madsen представляет собой оригинальную модель с удобной формой сиденья и спинкой. Плавные, обтекаемые очертания создают комфортный и современный дизайн. Основание стула, спинка и сиденье выполнены из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика. Стул идеально подойдет для оформления интерьера в общественных местах, квартир и домов
Несмотря на свою компактность и небольшой вес, стул способен выдержать максимальную нагрузку до 110 кг.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 73*48,5*96
Вес брутто: 13,90
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Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина430 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3,30 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Каркаспластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия