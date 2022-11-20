Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка до 100 кг.
Вес: 3,5 кг
Высота: 73 см
Ширина: 44 см
Длина: 40 см
Упаковка (Д*Ш*В): 45х80х10 см
Упаковка (объем): 0,036 м3
Упаковка (вес): 3,7 кг
Площадь покраски: 1,00 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 40 см
Длина сиденья: 36 см
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина440 мм
- Глубина400 мм
- Вес3,5 кг
- Материал каркасадерево