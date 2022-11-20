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Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 1Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 2Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 3Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 4Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 5Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото - фото 6

Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото

Артикул: CH-034-542
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Запоминающаяся, красивая форма стула Магриб несомненно понравится вам своими плавными изгибами. Стулья Магриб изготовлены в самых модных расцветках. Наличие нескольких расцветок обивочного материала данной модели, позволит вам выбрать подходящий именно для вашего интерьера оттенок. Прочность материалов здесь, как и всегда, находится на высшем уровне. А невероятная цена не оставит у вас сомнений!

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветкоричневый

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