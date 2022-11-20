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Стул Магриб полубарный бежево-коричневая ткань ножки черные - фото 1

Стул Магриб полубарный бежево-коричневая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-844
11 оценок
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Стул Магриб полубарный темно-зеленый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Стул Магриб барный очень необычен по форме и довольно запоминающийся. Перед вами оригинальный образец современного мебельного дизайна. Его форма раскрывается как бы постепенно. Чем ближе к нему подходишь, тем острее возникает желание дотронуться, присесть, почувствовать мягкость обивочного материала. Привлекает и нейтральность расцветки, которая дарит широкие возможности для использования данного предмета модели в самых различных интерьерных композициях. Обивка будет высоко оценена теми, кто любит современные технологии, высокое качество и уникальный дизайн. Каждая деталь данной модели представляет собой яркий и запоминающийся штрих в едином ансамбле.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес10 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый
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