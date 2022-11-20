Характеристики товара
Описание
Запоминающаяся, красивая форма стула Магриб несомненно понравится вам своими плавными изгибами. Стулья Магриб изготовлены в самых модных расцветках. Наличие нескольких расцветок обивочного материала данной модели, позволит вам выбрать подходящий именно для вашего интерьера оттенок. Прочность материалов здесь, как и всегда, находится на высшем уровне. А невероятная цена не оставит у вас сомнений!
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Высота860 мм
- Глубина590 мм
- Вес9 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветсерый