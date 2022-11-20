Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина630 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки12 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Victory, серый
Стул Lazzoli 2810
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный
Стул Marcus, бархат светло-серый
Стул Джино