Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки12 кг
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