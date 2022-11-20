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Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 1Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 3Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 4Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 5Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2 - фото 6

Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветголубой, серый

Выполненные заказы

Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2
Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2
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