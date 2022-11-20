Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота1000 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяшенилл
- Цветголубой, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с патиной черный
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех