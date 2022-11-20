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Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 1Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 3Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 4Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 5Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки - фото 6

Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2, металлические ножки

39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветголубой, серый

Выполненные заказы

Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2
Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2
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