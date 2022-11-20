Характеристики товара
Описание
Ткань:Велюр Велютто 39
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки490 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Толщина60 мм
- Вес6,9 кг
Ткань:Велюр Велютто 39
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул GOA (НА ПРУТКЕ)
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул пластиковый Maya, серый
Стул с подлокотниками William, бархат нефритовый