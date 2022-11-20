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Стул Маллин лайт, велюр Velutto 55, ножки металл

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань:Велюр Велютто 39

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки490 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Толщина60 мм
  • Вес6,9 кг

Стул Маллин лайт, велюр Velutto 55, ножки металл — выполненные заказы

Фотография товара Стул Маллин лайт, велюр Velutto, ножки металл от компании ChiedoCover.Стул Маллин лайт, велюр Velutto, ножки металлФотография товара Стул Маллин лайт, велюр Velutto 55, ножки металл от компании ChiedoCover.Стул Маллин лайт, велюр Velutto 55, ножки металл
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