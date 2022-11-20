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          Фотография Стул Маллин Диамант, сине-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -26%

          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый

          4.4
          Оптовая цена
          от 4 490 ₽5 990 ₽
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          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
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          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый

          4.4
          4490 ₽5990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина500 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья475 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес6 кг
          • Материал сиденьяшенилл
          • Высота870 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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