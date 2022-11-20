Стул Маллин, велюр черный

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Маллин, велюр черный

4.9
5 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол журнальный BeautyStyle 7
Стол журнальный BeautyStyle 7
Следующий Стул Маллин, велюр зеленый
Стул Маллин, велюр зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Стул Маллин, велюр черный — выполненные заказы

Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеCтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеСтул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаСтул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаСтул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органикаСтул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органикаСтул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венгеСтул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венгеСтул Маллин, Эмануэлле Мерло, цвет ножек- чёрная морилкаСтул Маллин, Эмануэлле Мерло, цвет ножек- чёрная морилкаСтул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянныеСтул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянныеСтул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянныеСтул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянныеСтул Маллин, рогожка Bravo Grey, ножки деревянныеСтул Маллин, рогожка Bravo Grey, ножки деревянныеСтулья Маллин, Шенилл 221-07 терракот, цвет ножек-венгеСтулья Маллин, Шенилл 221-07 терракот, цвет ножек-венгеСтул Маллин, Velutto 39, цвет ножек-лакСтул Маллин, Velutto 39, цвет ножек-лак
Все заказы

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое детское Ariel, красное

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-1, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
10

Тележка для уборки, ТУ-1

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-4.2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
13

Тележка для уборки, ТУ-4.2

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
5

Тележка для уборки, ТУ-5.1

Настоящее фото товара Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2

Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюрНастоящее фото товара Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
12

Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 15, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
14

Стул КАБРИОЛЬ 15

Стул Такер полубарный, белый деревянный, в наличииНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, в наличии, произведённого компанией ChiedoCover
4 5909
4 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Такер полубарный, белый деревянный, в наличии

В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

Диван CinemaНастоящее фото товара Диван Cinema, произведённого компанией ChiedoCover
327 987
Оптовая цена
15

Диван Cinema

Стул Маллин, велюр Cambridge MaroonНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon

Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 000
Оптовая цена
6

Стул Лофт Римми мягкий

Настоящее фото товара Стул Лофт Римми, произведённого компанией ChiedoCover
от3 500
Оптовая цена
14

Стул Лофт Римми

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
от930
Оптовая цена
7

Стеновая панель Лофт амбарная доска

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт микс средний тонов, произведённого компанией ChiedoCover
от930
Оптовая цена
12

Стеновая панель Лофт микс средний тонов

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
от930
Оптовая цена
13

Стеновая панель Лофт светлый микс

Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
5

Стол Лофт Джимпи