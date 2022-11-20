Кресло пластиковое детское Ariel, красное
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Тележка для уборки, ТУ-1
Тележка для уборки, ТУ-4.2
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул Такер полубарный, белый деревянный, в наличии
Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки
Диван Cinema
Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon
Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевый
Стул Лофт Римми мягкий
Стул Лофт Римми
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стол Лофт Джимпи