Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Тележка для уборки, ТУ-1
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук
Стул КАБРИОЛЬ 15