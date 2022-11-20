Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 1Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 2Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 3Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 4Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 5Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - фото 6

Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные

36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Следующий Стул Ruby
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 0909
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 666666
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 0404
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 1414
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 88
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 4141
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, Эмануэлле Мерло, цвет ножек- чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Маллин, Эмануэлле Мерло, цвет ножек- чёрная морилкаФотография товара Стул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянныеФотография товара Стул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянныеФотография товара Стул Маллин, рогожка Bravo Grey, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка Bravo Grey, ножки деревянныеФотография товара Стулья Маллин, Шенилл 221-07 терракот, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стулья Маллин, Шенилл 221-07 терракот, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, Velutto 39, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Маллин, Velutto 39, цвет ножек-лак
Все заказы

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
17

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 43 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 18 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 39 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
4

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-1, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
17

Тележка для уборки, ТУ-1

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
3

Тележка для уборки, ТУ-5.1

Настоящее фото товара Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
2

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2

Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под букНастоящее фото товара Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
12

Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 15, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
17

Стул КАБРИОЛЬ 15

Другие товары из разделапо моделям
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 100 шт.
Пластиковый барный стул ЭвансНастоящее фото товара Пластиковый барный стул Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Пластиковый барный стул Эванс

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
5

Стул Chic кварцевый

В наличии 260 шт.
Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
13

Стул Chic крем-брюле

В наличии 155 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
7

Стул Chic шоколадный

В наличии 2 шт.