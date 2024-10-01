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Стул Маллин, велюр Fly 17, ножки металл - фото 1Стул Маллин, велюр Fly 17, ножки металл - фото 2Стул Маллин, велюр Fly 17, ножки металл - фото 3

Стул Маллин, велюр Fly 17, ножки металл

Артикул: CH-066-663
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой, серый, черный

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