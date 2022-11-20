Стул Маллин, велюр зеленый

9 оценок

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Стул Маллин, велюр зеленый

4.8
5 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Маллин, велюр черный
Стул Маллин, велюр черный
Следующий Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки
Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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