Стул Мальта, бежевый велюр, ножки орех

5 оценок

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Стул Мальта, бежевый велюр, ножки орех

4.9
10 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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