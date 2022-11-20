Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Eames W красный
Уличный газовый обогреватель Aestro А-01
Стул офисный Blok пластиковый белый
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой
Трибуна для инаугураций - 1
Трибуна для инаугураций - 2
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Кофеварка электрическая GALAXY GL0700
Кофеварка электрическая GALAXY GL0701
Стул Маллин, велюр черный
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х3
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3
Стул Кьявари Белый, деревянный