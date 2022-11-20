Фотография Стул Malta, велюр Grey от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Malta, велюр Grey

4.9
Оптовая цена
от 8 000 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Malta, велюр Grey
Стул Malta, велюр Grey
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Стул Malta, велюр Grey

4.9
8000 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Malta, велюр Navy
Стул Malta, велюр Navy
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Стул Marbella бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес7,6 кг
  • Ширина580 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота860 мм

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