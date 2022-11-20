Стул MANILA (НА 4 НОЖКАХ)

6 оценок

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Стул MANILA (НА 4 НОЖКАХ)

4.5
13 190 ₽
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Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
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Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками

Характеристики товара

Описание

Стильные сиденья и подлокотники необычной формы создают комфорт и обеспечивают дополнительную поддержку спины

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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина575 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

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