Стул MANILA (НА 4 НОЖКАХ)
13 190 ₽
Стильные сиденья и подлокотники необычной формы создают комфорт и обеспечивают дополнительную поддержку спины
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)
Стул Carol, терракотовый
Стул Lazzoli 1802
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)
Стул LUX (НА ПРУТКЕ)
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный