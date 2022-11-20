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Стул maniya

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Характеристики товара

Описание

Ткань мебельная Тедди В создании стула исключительную роль играло высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань Тедди отвечает всем современным требованиям – исключительная прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от припыленных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Возможно изготовление из эко кожи, что придаст более изысканый вид.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Глубина460 мм
  • Цветголубой

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