Фотография Стул Mans, песочный велюр от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Mans, песочный велюр

4.4
Оптовая цена
от 7 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Mans, песочный велюр
Стул Mans, песочный велюр
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Стул Mans, песочный велюр

4.4
7890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьявелюр

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