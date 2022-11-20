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Стул Манси, дерево

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Характеристики товара

Описание

Сиденье и спинка– рейки из массива карагач толщиной 16 мм / шириной 27 мм. Подлокотники – рейки из массива карагач толщиной 27 мм / шириной 42 мм. Массив карагача отличается плотностью и прочностью древесины. Многослойное защитное покрытие лаком Hesse. Светостойкое, не содержит ароматических веществ, с очень хорошей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, прошедшее испытание в соответствии с требованиями закона о пищевых продуктах и детских игрушек. Гладкая, гигиеничная, шелковисто-матовая поверхность. Каркас выполнен из трубы 30х20мм.Полимерно-порошковое покрытие - цвет черный муар, в стиле лофт (возможна покраска в любой цвет "RAL"). Поставляется в виде неразборной конструкции. При перевозке стулья вставляются друг в друга, что позволяет формировать не большой объем груза.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина480 мм
  • Цветбежевый, черный

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