Фотография Стул Marbella серо-бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Marbella серо-бежевый

4.9
Оптовая цена
от 5 950 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Marbella серо-бежевый
Стул Marbella серо-бежевый
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Стул Marbella серо-бежевый

4.9
5950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,5 кг
  • Материал сиденьяткань

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