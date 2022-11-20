Фотография Стул Marbella темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Marbella темно-серый

4.5
Оптовая цена
от 5 950 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Marbella темно-серый
Стул Marbella темно-серый
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Стул Marbella темно-серый

4.5
5950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,5 кг
  • Материал сиденьяткань

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