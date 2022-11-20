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Стул Marcus, бархат пепельно-серый - фото 1Стул Marcus, бархат пепельно-серый - фото 2

Стул Marcus, бархат пепельно-серый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильная современная модель, в которой сочетаются плавные формы с остроконечными ножками. Широкое мягкое сиденье без подлокотников располагает к полноценному отдыху. Просторная и изогнутая спинка расширяется ближе к основанию, делая форму стула максимально удобной для тела. Изюминка модели – отделка задней спинки в виде ромбов. Благодаря сочетанию чёрных матовых металлических ножек и мягкой обивки, стулья будут прекрасно смотреться как в помещениях в стиле LOFT, так и в более нейтральном современном интерьере. Особенно эффектно будет смотреться группа, например, из 6 одинаковых (или разноцветных) предметов за большим обеденным столом.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина575 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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