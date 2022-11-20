Характеристики товара
Описание
Стильная современная модель, в которой сочетаются плавные формы с остроконечными ножками. Широкое мягкое сиденье без подлокотников располагает к полноценному отдыху. Просторная и изогнутая спинка расширяется ближе к основанию, делая форму стула максимально удобной для тела. Изюминка модели – отделка задней спинки в виде ромбов. Благодаря сочетанию чёрных матовых металлических ножек и мягкой обивки, стулья будут прекрасно смотреться как в помещениях в стиле LOFT, так и в более нейтральном современном интерьере. Особенно эффектно будет смотреться группа, например, из 6 одинаковых (или разноцветных) предметов за большим обеденным столом.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина480 мм
- Глубина575 мм
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай