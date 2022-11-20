Высота: 88 см
Ширина: 51 см
Глубина: 46 см
Производство: Россия
Материал: массив березы
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
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Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
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