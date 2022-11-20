Стул Марго

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Марго

4.5
15 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками
Следующий Стул С-15
Стул С-15

Характеристики товара

Описание

Высота: 88 см

Ширина: 51 см

Глубина: 46 см

Производство: Россия

Материал: массив березы


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 000
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 64 шт.
Стул Хит 20мм с подлокотниками, ЛайтНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
9

Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт

Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка сераяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
6

Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатоваяНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 460
6

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 840
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65018
2 000 ₽
7

Стул Вертекс 20мм Лайт

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660
6

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул Caro, коричневыйНастоящее фото товара Стул Caro, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Стул Caro, коричневый

Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
13

Стул Визит 1

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Лацио, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Стул Лацио, хром

Стул Lion коричневый с черной спинкойНастоящее фото товара Стул Lion коричневый с черной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 000
Оптовая цена
8

Стул Lion коричневый с черной спинкой

В наличии 3 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной