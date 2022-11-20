Стул Марина, деревянный

8 оценок

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Стул Марина, деревянный

4.6
4 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Высота970 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
100100
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
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