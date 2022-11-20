Стул Марино Лофт хром

5 оценок

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Стул Марино Лофт хром

4.9
7 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

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