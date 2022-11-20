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Стул Марио, темно-синий - фото 1Стул Марио, темно-синий - фото 2

Стул Марио, темно-синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасафанера, массив дерева
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний

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