Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина560 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасафанера, массив дерева
- Материал сиденьявелюр
- Цветсиний
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Алекса велюр терракотовый
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel
Стул ткань сетка черная, спинка черная
Диван Hola
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Кресло для руководителя ПИЛОТ В ПЛАСТИК-ЛЮКС