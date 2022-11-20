Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалполикарбонат
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Eames DAW черный
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул офисный Ross велюр синий
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Ковер CATLIN 1600 x 2300
Ковер CATLIN 2900x2000
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Masters, оранжевый
Стул Рикко желтый
Стул Moris пластик черный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый