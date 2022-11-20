Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина480 мм
- Глубина690 мм
- Цветрозовый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул пластиковый Стандарт, синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1200 x 900
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло