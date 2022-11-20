Стул Маркус М, деревянный

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Маркус М, деревянный

4.1
7 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Ната, деревянный
Стул Ната, деревянный
Следующий Стул Эмма 2, деревянный
Стул Эмма 2, деревянный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Высота1010 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
14

Халат Махровый мужской, с капюшоном

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 740
Оптовая цена
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
6

Стол балконный СБ-02

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стол балконный СБ-01

Стол обеденный ГранишНастоящее фото товара Стол обеденный Граниш, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Граниш

Стол обеденный АвморНастоящее фото товара Стол обеденный Авмор, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
13

Стол обеденный Авмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кинвечи, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
9

Стол обеденный Кинвечи

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Эмма 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
15

Стул Эмма 1, деревянный

Настоящее фото товара Стул Эвелина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
10

Стул Эвелина, деревянный

Кресло пластиковое Cross XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Cross XL, белый

В наличии 1 шт.
Стул Nikki серый/ светло-серыйНастоящее фото товара Стул Nikki серый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 000
Оптовая цена
10

Стул Nikki серый/ светло-серый

В наличии 138 шт.
Стул Arabis, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Arabis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, темно-серый

В наличии 297 шт.
Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный