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Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках - фото 1Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках - фото 2Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках - фото 3Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках - фото 4

Стул Marlene из серого бархата на стальных ножках

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Стул Herrick светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес4.08 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияЕвропа

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