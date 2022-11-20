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Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 1Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 2Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 3Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 4Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 5Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 6Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - фото 7

Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл

109 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

Популярные варианты обивки

Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 0909
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете LilacLilac
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете CreamCream
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 666666
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 0404
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете ecruecru
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 1414
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 88
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 4141
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл - обивка в цвете 2626
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Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл — выполненные заказы

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