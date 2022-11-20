Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подстолье металлическое 1238
Подстолье барное чугунное 1249
Нож десертный Порто
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Стойка администратора Соната
Торшер Estudo черный
Вешалка Классика 3/1 ДК
Обувница Классика 1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден