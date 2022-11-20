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Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 1Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 2Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 3Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 4Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 5Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные - фото 6

Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Цветсиний

Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные — выполненные заказы

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