Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес6.9 кг
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стол СКАНДИ раскладной, черные ножки
Стол СКАНДИ раскладной, шпон ореха
Стол НОРДИК нераскладной дуб
Стол НОРДИК раскладной дуб
Стол Фуджи, 120х80
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло