Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота935 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, фиолетовый
- Страна изготовленияРоссия
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