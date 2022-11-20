Стул Марсель эмаль

8 оценок

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Стул Марсель эмаль

4.2
5 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Лацио Люкс
Стул Лацио Люкс
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Стул Рим со вставкой хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, велюр

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