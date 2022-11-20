Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Марсель в обивке из микровелюра станет прекрасным дополнением современной кухни или гостиной, а также может использоваться как самостоятельный предмет мебели и станет акцентом в интерьере.
Внутренняя сторона спинки имеет красивую ромбовидную стежку, которая украсит интерьер. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет, они прочные и выдерживают большие нагрузки.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 16,700
Объем: 0,170
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина420 мм
- Вес7.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкамикровелюр
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки16.70 кг