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Стул Марсель микровелюр тёмно-синий

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Стул Марсель микровелюр тёмно-серый
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Стул Марсель микровелюр тёмно-серый

Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Марсель в обивке из микровелюра станет прекрасным дополнением современной кухни или гостиной, а также может использоваться как самостоятельный предмет мебели и станет акцентом в интерьере.

Внутренняя сторона спинки имеет красивую ромбовидную стежку, которая украсит интерьер. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет, они прочные и выдерживают большие нагрузки.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 16,700
Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкамикровелюр
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки16.70 кг

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