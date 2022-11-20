Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота935 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул Beetle коричневый
Стул William ромб бархат пудровый
Стул Амэндо