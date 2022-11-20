Стул Марсель велюр черный

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Стул Марсель велюр черный

4.7
7 990 ₽10 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 8,36

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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Оптовая цена
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от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
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Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 14 шт.
Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 25 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 75 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

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Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
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6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 64 шт.
Стул барный Порше черныйНастоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Порше черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 50 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 23 шт.
Стул Консек барный, серыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стул Консек барный, серый

Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Стул Лофт-11 с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 с подлокотниками

Стул Консек барный, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Консек барный, золотой

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-11 М барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DAR белый

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул-кресло ВикторияНастоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
10

Стул-кресло Виктория

Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Стул Рок дымчатый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
15

Барный стул Дакота винтажный мокко

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул ЛТ С15382Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
7 500
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С15382

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1083, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
8

Подстолье чугунное 1083

В наличии 15 шт.
Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 30 шт.
Стул Астана 25мм - золото, корона синяяНастоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
12

Стул Астана 25мм - золото, корона синяя

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стол складной Натали зеленый

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стул Стандарт, кожзамНастоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
5

Стул Стандарт, кожзам

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый