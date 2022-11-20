1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Чехол 01 цветной
Чехол на стул журавинка
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Чехол 36
Чехол 14
Чехол 20
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Азия 25мм
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Чехол 76 Premium
Чехол 78 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 120
Стол Бристоль 120
Стол Грейс
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Eames Черный
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Чехол для стола 14
Чехол 107
X-Стул Бостон
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Чехол 43, съемная обивка для стула
Подстолье чугунное 1037
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Фил
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Eames Красный
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Подстолье чугунное Марко, золото
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стол Лофт-2
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол Е08 на стул Eames
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Порше черный
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, серый
Стул Слинг барный, черный
Стул Слинг барный, золотой
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Лофт-11 с подлокотниками
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо СТ
Кресло Балун PLZ-2
Стул Eames DAR белый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул-кресло Виктория
Стул Рок дымчатый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул ЛТ С15382
Подстолье чугунное 1083
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Форум красный
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый