1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 2
Стол Лидер 5
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 42, габардин
Дорожка для стола
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 07
Чехол 06
Чехол 13
Чехол 23
Чехол 38
Чехол 57, журавинка
Чехол 20
Чехол для стола 09
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Диван классический
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Чехол 79 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 150
Стол Грейс
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол для стола 19
Чехол 93 Premium
Подстолье чугунное Севилья КР
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье чугунное 1251
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Фил
Стул Eames Коричневый
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Подстолье чугунное Марко КР, синий
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Лион, велюр красный
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Изо PL
Стул Изо СТ
Стол Eames DST, круглый
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул С-15
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames M голубой
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стол складной Виктория 120
Стол складной Хавьер 180
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди