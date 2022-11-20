Стул Марсель велюр капучино

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Стул Марсель велюр капучино

4.4
7 990 ₽10 990 ₽
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Стул Марсель велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 8,36

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

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Оптовая цена
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Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 30 шт.
Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

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Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
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Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 75 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Лион, вельвет с ромбами, мятныйНастоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул Лион, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр красный

В наличии 53 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

В наличии 74 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 50 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, белый

Стул Консек барный, мягкий, черныйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, черный

Стул Консек барный, мягкий, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Консек барный, мягкий, золотой

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

В наличии 100 шт.
Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 11 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Стул С-15Настоящее фото товара Стул С-15, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
14

Стул С-15

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Стул Eames M голубойНастоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M голубой

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Хавьер 180Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
10

Стол складной Хавьер 180

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 74 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Стул Арианда белый