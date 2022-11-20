1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 42, габардин
Чехол 54, журавинка
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 46
Чехол 66
Чехол 13
Чехол 55, журавинка
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 20
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул уличный из реек сосны, темный
Складной стол Виктория 180
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 03
Стул Изо Хром
Стул Eames Зеленый
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Патрик 20мм с подлокотниками
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 08 металлик
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Чехол 96 Premium с подкладом
Чехол для стола 15
Чехол для стола 18
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подстолье чугунное Марко
Чехол 107
Чехол 108
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье чугунное Рим ДВ
Подстолье чугунное 1251
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Белый матовый
Стул Кантри
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Eames Красный
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стул Eames Темно-серый
Подстолье чугунное Марко КР, синий
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стол Лофт-6
Стол Лофт-7
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, велюр кремовый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул Laval, золотой
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, золотой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Сильвия
Стул Изо СТ
Кресло Балун Лайт
Стол Eames, барный
Стул Eames DSR желтый
Комплект стульев Eames оранжевый x4
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул прованс-3
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Барный стул Дакота винтажный черный
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул ЛТ С16412
Стул Him and Her белый
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Eames M зеленый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный