Стул Марсель велюр пыльно-синий

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Марсель велюр пыльно-синий

4.9
7 990 ₽10 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Марсель велюр оливковый
Стул Марсель велюр оливковый
Следующий Стул Марсель велюр серый
Стул Марсель велюр оливковый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 8,36

Объем: 0,14

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
7

Стол Лидер 4

Чехол 42, габардинНастоящее фото товара Чехол 42, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 42, габардин

Чехол 11, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
10

Чехол 11, журавинка

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49017
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от380
10

Чехол 48

Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от640
5

Чехол 07

Чехол 63Настоящее фото товара Чехол 63, произведённого компанией ChiedoCover
от620
10

Чехол 63

Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от670
13

Чехол 57, габардин

Чехол 17, габардин, голубойНастоящее фото товара Чехол 17, габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от59010
650 ₽
12

Чехол 17, габардин, голубой

Чехол 32, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 32, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 420
6

Чехол 32, журавинка

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
16

Стул Дания 25мм

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 25ммНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
16

Стул Хит 25мм

Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 300 ₽
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

Чехол 68 PremiumНастоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 68 Premium

Чехол 73 PremiumНастоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
102Хит

Чехол 73 Premium

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стол Лидер 7

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
9

Чехол для стола 12

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1503
2 200 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 150 шт.
Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Стол складной Хавьер 120Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
15

Стол складной Хавьер 120

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
5

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 000
9

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул Кьявари Телегрей, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюрНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09019
2 550 ₽
7

Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр

Стул Патрик 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 160
14

Стул Патрик 20мм с широким сиденьем

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари Титан, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Кьявари Титан, деревянный

Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
12

Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29014
1 490 ₽
9

Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный

Чехол 03Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
от720
7

Чехол 03

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от580
9

Чехол 09

Подстолье чугунное МаркоНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
103Хит

Подстолье чугунное Марко

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Настоящее фото товара Чехол 105, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
11

Чехол 105

Настоящее фото товара Чехол 109, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Чехол 109

Полукресло СамбукаНастоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
15

Полукресло Самбука

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Подстолье чугунное Рим ДВНастоящее фото товара Подстолье чугунное Рим ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Подстолье чугунное Рим ДВ

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1215, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное 1215

В наличии 30 шт.
Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Tolix Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix Wood Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Wood Красный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый

В наличии 44 шт.
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
9

Стул Era T с пюпитром

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное Марко, зеленый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
9

Стул Браун 20мм

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49012
8 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный Красный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix барный Черный глянцевый

В наличии 5 шт.
Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 30 шт.
Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
5

Стул Диана, микрофибра цвет стальной

Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 14 шт.
Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 25 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 75 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый , произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый

Стул Лион, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Лион, велюр серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Малави белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Малави белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 33 шт.
Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, белый

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Стул Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Стул Лофт-11 М барный

Стул Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 НМ барный

Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
108Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DAR белый

Стул Eames DSR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames DSR черный

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул С-10Настоящее фото товара Стул С-10, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
6

Стул С-10

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3