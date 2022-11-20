1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Чехол 42, габардин
Чехол 11, журавинка
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 48
Чехол 07
Чехол 63
Чехол 57, габардин
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 32, журавинка
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Дания 25мм
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Чехол 68 Premium
Чехол 73 Premium
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 12
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 120
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 19
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 03
Чехол 09
Подстолье чугунное Марко
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 105
Чехол 109
Полукресло Самбука
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье чугунное Рим ДВ
Подстолье чугунное 1215
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Кантри
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Браун 20мм
Стол Лофт-2
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Ницца барный
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Стул Лион, велюр серый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер белый
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Стандарт +
Стул Eames DAR белый
Стул Eames DSR черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул С-10
Барный стул Чарлес Гост
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3