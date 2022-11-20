1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Чехол 08 белый
Чехол 42, габардин
Чехол для стола 05
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 07
Чехол 65
Чехол 13
Чехол 30
Чехол 31
Чехол 40
Чехол 57, журавинка
Чехол для стола 04
Чехол для стола 06
Чехол для стола 09
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Борно
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол Бристоль 120
Стол Грейс
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол для стола 13
Чехол для стола 18
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подстолье чугунное Верона
Чехол 101
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Брайтон
Стул Eames Темно-серый
Подстолье чугунное Марко, золото
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стол Лофт-1
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, черный деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца барный
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Бентли, черный
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Квета
Стул Форум
Стул Изо СТ
Кресло Балун PLZ-2
Стул Eames DSR белый
Стул Eames DSR желтый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул барный Акрилик голубой
Стул С-8, с подлокотниками
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная Кортес
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул барный Фокс 75 белый
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул ЛТ С12298ДБ
Стул Him and Her красный
Подстолье чугунное 1281
Стул Eames M зеленый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Форум красный
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый