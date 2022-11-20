Стул Марсель велюр серый

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Стул Марсель велюр серый

4.1
6 990 ₽10 990 ₽
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Стул Марсель велюр пыльно-синий

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 8,36

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

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Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
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Стул Ницца с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена
10

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Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 25 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 75 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Монарх, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
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Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки

В наличии 3 шт.
Чехол 52 на стул Кьявари, розовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от580
5

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый

В наличии 72 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

В наличии 74 шт.
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый

В наличии 77 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Бентли, черныйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бентли, черный

В наличии 100 шт.
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 82 шт.
Стул барный Купер фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Купер фиолетовый

В наличии 57 шт.
Стул барный Купер красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер красный

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул КветаНастоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул Квета

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Стул Eames DSR белыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DSR белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR желтый

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул барный Акрилик голубой Настоящее фото товара Стул барный Акрилик голубой , произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул барный Акрилик голубой

Стул С-8, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
8

Стул С-8, с подлокотниками

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Стул ЛТ С12298ДБНастоящее фото товара Стул ЛТ С12298ДБ, произведённого компанией ChiedoCover
6 600
Оптовая цена
10

Стул ЛТ С12298ДБ

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800
Оптовая цена
14

Стул Him and Her красный

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1281, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное 1281

В наличии 30 шт.
Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 30 шт.
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стол складной Натали зеленый

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красный