1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 08 белый
Чехол для стола 01
Чехол для стола 02
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Чехол 18
Чехол 57, габардин
Чехол 23
Чехол 30
Чехол 40
Чехол 38
Чехол 59
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 120
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Изо
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол для стола 17
Чехол для стола 15
Чехол для стола 20
Подстолье чугунное Гранада
Полукресло Шарлотт
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Чехол 02, спандекс красный
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Чехол 100 Premium
Подстолье чугунное 1024
Подстолье чугунное 1251
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Eames Коричневый
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стол Лофт-2
Стол Лофт-7
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Порше красный
Стул Laval, серебристый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, серый
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо G
Стул Изо Net
Стул Сильвия
Стул Стандарт +
Стул Изо СТ
Стул Eames DAW красный
Стул Eames DAR черный
Стул Eames DSR желтый
Стул Eames желтый
Стул Eames светло-оранжевый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул барный Хай-Тек черный
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул С-8, с подлокотниками
Стул Дублин золотая осина
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул Him and Her красный
Подстолье чугунное 1281
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Форум красный