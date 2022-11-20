Стул Марсель велюр зеленый

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Стул Марсель велюр зеленый

4.1
7 990 ₽10 990 ₽
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Стул Марсель велюр винный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 8,36

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

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Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

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Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

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Оптовая цена
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9 990
Оптовая цена
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Стул Диана, микрофибра цвет стальной

Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 15 шт.
Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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10 99022
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Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
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6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый

В наличии 72 шт.
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 64 шт.
Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 52 шт.
Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Купер белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, черныйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, черный

Стул Лофт-11 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 М с подлокотниками

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
15 99034
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 70 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Стул Рок дымчатый

В наличии 100 шт.
Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стул прозрачный барный Фокс 75 черныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Стул прозрачный барный Фокс 75 черный

Стул ЛТ С12298БНастоящее фото товара Стул ЛТ С12298Б, произведённого компанией ChiedoCover
6 600
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С12298Б

В наличии 2 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 31 шт.
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

Стул Стандарт, кожзамНастоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
5

Стул Стандарт, кожзам

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 289 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 70 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 100 шт.
Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Стул Eames DSR коричневый