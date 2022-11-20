1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 8,36
Объем: 0,14
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол 11, журавинка
Чехол для стола 05
Чехол 07
Чехол 15
Чехол 29, журавинка
Чехол 30
Чехол 20
Чехол для стола 04
Чехол для стола 08
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Дания 25мм
Стул Борно
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол Грейс
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Золото, деревянный
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Чехол 92 Premium
Чехол 24, журавинка
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 109
Стол Болонья 110
Чехол 100 Premium
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Офисный с пюпитром
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Eames Бирюзовый
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, белый
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стол Лофт-4
Стол Лофт-6
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Скамья Кенрик
Стул барный Порше красный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер белый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Лофт-11 М с подлокотниками
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо G
Стул Изо Net
Стул Стандарт +
Стул Форум
Кресло Балун PLZ-2
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Рок дымчатый
Стул Дублин винный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул ЛТ С12298Б
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Bertoia с серой обивкой
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Чехол S-74