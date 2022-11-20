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Стул Марсель, желтый - фото 1

Стул Марсель, желтый

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 580х1130х780
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø25
Покрытие : краска порошковая полимерная
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : КИТАЙ


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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина1130 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки555 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки545 мм
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Вес упаковки65 кг

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