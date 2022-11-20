Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 580х1130х780
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø25
Покрытие : краска порошковая полимерная
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : КИТАЙ
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина580 мм
- Длина1130 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки555 мм
- Высота упаковки1900 мм
- Глубина упаковки545 мм
- Объём упаковки0.57 м3
- Вес упаковки65 кг