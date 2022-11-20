Товар в корзине. Перейти
Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 1Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 2Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 3Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 4Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 5Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные - фото 6

Стул Мартин бежевый бархат с прострочкой ножки черные

Артикул: CH-034-297
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные
Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные
Следующий Стул Мартин ткань бежевая ножки черные
Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные

Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла MARTIN подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес10.6 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

Похожие товары

Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрнаяНастоящее фото товара Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59012
8 590 ₽
14Хит

Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная

Полубарный стул YAM, бежевыйНастоящее фото товара Полубарный стул YAM, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 100
Оптовая цена
9

Полубарный стул YAM, бежевый

В наличии 153 шт.
Полубарный стул YAM, светло-серыйНастоящее фото товара Полубарный стул YAM, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 100
Оптовая цена
7

Полубарный стул YAM, светло-серый

В наличии 214 шт.
Полубарный стул YAM, серыйНастоящее фото товара Полубарный стул YAM, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 100
Оптовая цена
5

Полубарный стул YAM, серый

В наличии 166 шт.
Полубарный стул Поль, коричневыйНастоящее фото товара Полубарный стул Поль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
6

Полубарный стул Поль, коричневый

В наличии 4 шт.
Полубарный стул Поль, синийНастоящее фото товара Полубарный стул Поль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
5

Полубарный стул Поль, синий

Полубарный стул Роден, серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Роден, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
9

Полубарный стул Роден, серый

Полубарный стул Роден, ЛаймНастоящее фото товара Полубарный стул Роден, Лайм, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
14

Полубарный стул Роден, Лайм

В наличии 74 шт.
Полубарный стул Роден, СинийНастоящее фото товара Полубарный стул Роден, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
4

Полубарный стул Роден, Синий

В наличии 79 шт.
Полубарный стул хофман, серыйНастоящее фото товара Полубарный стул хофман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 250
Оптовая цена
4

Полубарный стул хофман, серый

В наличии 36 шт.
С этим товаром покупают
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
5

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
20

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
15

Кроватка-домик Авеньён

Настоящее фото товара Люстра Monile 8, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена
5

Люстра Monile 8

В наличии 16 шт.
Кресло College BX-3177/BlackНастоящее фото товара Кресло College BX-3177/Black, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
13

Кресло College BX-3177/Black

Стул Алексис велюр сине-зелёныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр сине-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
17

Стул Алексис велюр сине-зелёный

В наличии 18 шт.
Барный стул РИГА, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
7

Барный стул РИГА, велюр серый

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Стул Bridell Kilim